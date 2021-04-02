Международные СМИ коснулись выставки, посвященной Китаю, проходящей при содействии Арменпресс

Международные СМИ обращаются к онлайн-фотовыставке, посвященной преодолению бедности в Китае, которая проводится посольством Китайской Народной Республики в Армении при информационном содействии Государственного информационного агентства «Арменпресс».

Китайское агентство “Синьхуа” в обширной публикации представило, что 104 фотографии онлайн-показа рассказывают о кропотливой работе китайского народа, о его больших достижениях в деле преодоления бедности.

В связи с открытием выставки с обращениями выступили заместитель председателя Национального собрания Республики Армения Лена Назарян, чрезвычайный и полномочный посол Китайской Народной Республики в Республике Армения Фан Юнь и директор Государственного информационного агентства Арменпресс Арам Ананян.

Агентство “Синьхуа” приводит слова вице-спикера НС Армении, в которых она поздравила Китай с важными достижениями в деле преодоления бедности. Назарян подчеркнула, что правительство Китая применило комплексный подход, направив свои усилия не только на обеспечение экономического роста, но и на повышение уровня образования, развитие науки и технологий и стимулирование предпринимательства. “Эта выставка дает армянскому зрителю прекрасную возможность познакомиться с событиями этой исторической победы. Китай действительно продолжает расти впечатляющими темпами, и китайская мечта постепенно становится реальностью. Опыт Китая необходимо изучить и передать и другим странам”, - сказала Лена Назарян.

Говоря об успехе Китая в преодолении бедности, посол Фан Юнь отметил, что он основан на десятилетиях неустанных целенаправленных действий. По его словам, Китай достиг своей цели по преодолению бедности на 10 лет раньше запланированного срока. “Китай готов во имя общего блага поделиться своим опытом преодоления бедности. Хочу поблагодарить заместителя Председателя Национального собрания Республики Армения Лену Назарян за ее добрые слова. Особая благодарность агентству Арменпресс за прекрасную работу”, - отметил посол.

Директор государственного информационного агентства “Арменпресс” Арам Ананян в своем видеообращении, размещенном на сайте онлайн-фотовыставки “Стремление к лучшей жизни”, отметил, что за последние 20 лет в мире произошли огромные изменения, отмеченные успехами, взлетами и падениями.

“Однако, это время дружественный народ и государство Китай использовали для достижения важных целей национального значения. Благодаря тяжелому труду и целеустремленности, Китай достиг своей цели сокращения бедности за опережающие сроки. Это вдохновляет всех друзей Китая”, - сказал Арам Ананян.

26 марта в Китае официально был задействован веб-сайт выставки по борьбе с бедностью. Выставка имеет страницу и в Facebook.

Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин объявил о преодолении бедности в Китае, отметив, что Китаю удалось не только обеспечить экономическое развитие страны, но и успешно связать его с благосостоянием народа. За последние восемь лет около 100 миллионов китайцев вырвались из крайней нищеты. Для этой цели правительство Китая с 2013 года инвестировало около 248 миллиардов долларов.