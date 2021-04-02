Очная встреча Совместной комиссии по иранской ядерной сделке пройдет 6 апреля в Вене

Очная встреча Совместной комиссии по иранской ядерной сделке состоится 6 апреля в Вене. Как передает Арменпресс, об этом сообщил ТАСС в пятницу источник в дипломатических кругах.

"Вопрос о формате нашего участия в мероприятиях в Вене, начинающихся 6 апреля, прорабатывается", - сказал собеседник агентства.

В свою очередь пресс-служба МИД Ирана по итогам состоявшегося заседания комиссии сообщила, что повторное заседание Совместной комиссии по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе пройдет на следующей неделе.

"Участники СВПД подтвердили приверженность сохранению ядерной сделки и приняли решение возобновить заседание на следующей неделе в Вене для проведения консультаций", - говорится в сообщении.