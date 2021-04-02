Депутаты НС Арцаха почтили память жертв трех Арцахских войн

В связи с 5-й годовщиной Апрельской войны заместитель председателя Национального собрания Республики Арцах Гагик Багунц в сопровождении парламентариев посетил Братский мемориальный комплекс Степанакерта и воздал дань памяти погибших в трех арцахских войнах. Об этом «Арменпресс» сообщили в Национальном собрании Арцаха.

“Война фактически не заканчивалась, поскольку еще в 2016 году началась гибридная война, а осенью 2020 года она вступила в этап активных военных действий. Мы до сих пор хороним наших ребят, это свидетельствуют о том, что война попросту переместились в совершенно иное, в информационное поле, и нет никаких гарантий, что, при возможности, она еще раз переместится на поле боя. Поэтому мы всегда должны быть трезвыми и бдительными”, - в беседе с журналистами отметил депутат фракции “Свободная Родина-ГОА” Арамаис Агабекян.