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Лавров подвел итоги заседания Совета министров иностранных дел СНГ

Лавров подвел итоги заседания Совета министров иностранных дел СНГ

Очередное заседание Совета министров иностранных дел СНГ стало хорошей возможностью оценить работу, проделанную за предыдущие 30 лет, и наметить четкие направления дальнейшей работы. Как сообщает «Арменпресс», об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, обобщая итоги заседания Совета министров иностранных дел СНГ и напомнив, что, в этом году структура отмечает свое 30-летие.

Он заявил, что с точки зрения внешней политики важным было изучение хода реализации программы активизации сотрудничества между внешнеполитическими ведомствами государств-участников СНГ. Лавров напомнил, что эта трехлетняя программа была принята в прошлом году по инициативе Туркменистана.

“Мы договорились продолжить практику принятия совместных заявлений с целью их распространения в международных организациях. Недавним примером этого стало принятие министрами иностранных дел стран СНГ 18 марта заявления об укреплении международного права, которое мы считаем очень актуальным в ситуации, когда некоторые западные страны пытаются заменить международное право какими-то порядками, основанными на правилах”, - сказал министр иностранных дел России.

Он сообщил, что на заседании Совета министров иностранных дел СНГ они договорились координировать шаги на различных многосторонних площадках, в том числе в ООН, ОБСЕ и на других.

Лавров также сообщил, что на заседании 2 апреля был утвержден проект Соглашения об отмывании преступных доходов, финансировании терроризма, противодействии распространению оружия массового уничтожения. “Мы также приняли ряд решений и в военной, и в гуманитарной сферах. В том числе и в сфере сотрудничества в области молодежных обменов, физической культуры и спорта”,- сообщил глава российского внешнеполитического ведомства.


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