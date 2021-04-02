Лавров подвел итоги заседания Совета министров иностранных дел СНГ

Очередное заседание Совета министров иностранных дел СНГ стало хорошей возможностью оценить работу, проделанную за предыдущие 30 лет, и наметить четкие направления дальнейшей работы. Как сообщает «Арменпресс», об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, обобщая итоги заседания Совета министров иностранных дел СНГ и напомнив, что, в этом году структура отмечает свое 30-летие.

Он заявил, что с точки зрения внешней политики важным было изучение хода реализации программы активизации сотрудничества между внешнеполитическими ведомствами государств-участников СНГ. Лавров напомнил, что эта трехлетняя программа была принята в прошлом году по инициативе Туркменистана.

“Мы договорились продолжить практику принятия совместных заявлений с целью их распространения в международных организациях. Недавним примером этого стало принятие министрами иностранных дел стран СНГ 18 марта заявления об укреплении международного права, которое мы считаем очень актуальным в ситуации, когда некоторые западные страны пытаются заменить международное право какими-то порядками, основанными на правилах”, - сказал министр иностранных дел России.

Он сообщил, что на заседании Совета министров иностранных дел СНГ они договорились координировать шаги на различных многосторонних площадках, в том числе в ООН, ОБСЕ и на других.

Лавров также сообщил, что на заседании 2 апреля был утвержден проект Соглашения об отмывании преступных доходов, финансировании терроризма, противодействии распространению оружия массового уничтожения. “Мы также приняли ряд решений и в военной, и в гуманитарной сферах. В том числе и в сфере сотрудничества в области молодежных обменов, физической культуры и спорта”,- сообщил глава российского внешнеполитического ведомства.