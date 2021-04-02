Управление Суэцкого канала планирует расширить его русло

Управление Суэцкого канала изучает возможность расширения русла во избежание повторения ситуации с застрявшим контейнеровозом Ever Given. Об этом, как передает телеканал Al Arabiya, заявил глава управления Усама Рабиа.

"В настоящее время проводится исследование по расширению канала после произошедшей аварии, - приводит в пятницу его слова издание Al Shorouq. - При этом необходимости в углублении канала нет". Глубина Суэцкого канала составляет 24 метра (66 футов). Инцидент с контейнеровозом стал "практическим уроком по выходу из кризиса в чрезвычайных обстоятельствах", - добавил Рабиа,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Общая длина Суэцкого канала, соединяющего Средиземное и Красное моря, составляет в настоящий момент 193,3 км, глубина - 24 метра, что позволяет проходить по нему самым крупным в мире судам, в том числе нефтеналивным танкерам. Канал состоит их двух частей - к северу и югу от Большого горького озера. В 2014 году к северу от озера началось строительство параллельного русла канала длиной 72 километра, что позволило обеспечить двустороннее движение судов. Проект, который обошелся Египту в $8,2 млрд, был завершен уже через год - в августе 2015-го. Тем не менее на канале сохранились участки с односторонним движением.