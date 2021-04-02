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Юрий Хачатуров, Сейран Оганян и их защитники покинули зал заседаний

Юрий Хачатуров, Сейран Оганян и их защитники покинули зал заседаний

Юрий Хачатуров, Сейран Оганян, проходящие по делу о предполагаемом свержении конституционного строя, и их защитники Мигран Погосян и Карен Межлумян 2 апреля после перерыва не явились в зал заседаний.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает адвокатская группа Роберта Кочаряна.

По словам адвоката Роберта Кочаряна Айка Алумяна, адвокаты не явились, поскольку считают, что в отношении их подзащитных осуществляется незаконное преследование.

Суд вновь объявил перерыв до того, пока защитники не явятся в суд.


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