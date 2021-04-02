Капитанскую повязку Роналду продали на благотворительном аукционе в Сербии за €63 тысячи

Капитанская повязка Криштиану Роналду, которую он бросил на землю во время футбольного матча сборных Сербии и Португалии в Белграде, продана на благотворительном аукционе в Сербии за 7,5 млн динар (€63,8 тыс.). Такие данные опубликовал в пятницу онлайн-портал благотво рительного аукциона, где на протяжении трех суток шла борьба ставок.

Сообщается, что в последние минуты перед закрытием торгов борьба за повязку активизировалась. Цена с 6 млн динар возросла до 7,5 млн динар, однако на последних секундах участник аукциона под логином MozzartBet опередил своих конкурентов на минимальные 10 динар (7 рублей),сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Деньги будут направлены на лечение больного ребенка", - сообщили организаторы.