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Араик Арутюнян воздал дань памяти жертвам Апрельской войны

Араик Арутюнян воздал дань памяти жертвам Апрельской войны

Президент Республики Арцах Араик Арутюнян в городском мемориальном комплексе Степанакерта воздал дань памяти жертвам войны против Республики Арцах, развязанной Азербайджаном в апреле 2016 г. Как передает «Арменпресс», об этом Араик Арутюнян написал на своей странице в Facebook.

“Уважаемые соотечественники, сегодня в городском мемориальном комплексе Степанакерта я воздал дань памяти жертвам войны против Республики Арцах, развязанной Азербайджаном в апреле 2016 г. Преклоняюсь перед светлой памятью всех павших за защиту нашей святой Родины”, - написал Арутюнян. Как сказано в сообщении Главного информационного управления Аппарата президента Республики Арцах, президент посетил и Пантеон Защитников Отечества, возложил цветы, поклонился могилам павших.


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