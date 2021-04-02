Приказом министра обороны Армении награждены военнослужащие войск РХБО МО РФ

За высокие профессиональные навыки, проявленные в ходе противоэпидемических мероприятий по предотвращению распространения коронавирусной инфекции в Вооруженных силах Республики Армения, за добросовестную службу и военно-медицинское сотрудничество ряд специалистов 48-го Научно-исследовательского центра войск РХБО МО РФ приказом министра обороны Республики Армения награждены ведомственными медалями. Об этом «Арменпресс» сообщили в Управлении по информации и связям с общественностью МО Армении.

Специалисты войск ГО МО РФ с 7 апреля 2020 года оказывали профессиональную поддержку Гигиенической противоэпидемической службе МО Армении.

Ведомственные медали российским военным были вручены 2 апреля в ходе официальной церемонии проводов в связи с завершением их миссии.

Было зачитано благодарственное послание министра обороны начальнику и всему персоналу научно-исследовательского центра.

Специалисты, оказавшие содействие Вооруженным силам Республики Армения, приказом начальника Управления ВС были поощрены и почетными грамотами и памятными медалями.

Ответственные за военно-медицинскую сферу ВС поблагодарили коллег за эффективное сотрудничество, пожелали им крепкого здоровья и новых успехов в своей ответственной деятельности.