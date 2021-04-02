Путин и Пашинян обсудят ход выполнения договоренностей по Арцаху

Премьер-министр Армении Никол Пашинян 7 апреля в Москве встретится с президентом России Владимиром Путиным. Как сообщает «Арменпресс», со ссылкой на “РИА Новости”, об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

“На 7 апреля намечен рабочий визит в Москву премьер-министр Армении Никола Пашиняна. Пройдут переговоры с президентом Путиным. Вы знаете, что между Россией и Арменией идет активный диалог на высшем уровне. В первую очередь, конечно, будет обсуждаться реализация трехсторонних договоренностей и имплементация трехстороннего заявления, положившего конец боевым действиям в Карабахе”, - сказал Песков.

По его словам, в ходе встречи Путин-Пашинян будут обсуждены вопросы, связанные с разблокированием транспортной инфраструктуры на Южном Кавказе, стороны обменяются мнениями относительно выборов в Армении, а также по актуальным вопросам российско-армянского сотрудничества.

О визите Никола Пашиняна в Москву утром 2 апреля сообщила и пресс-секретарь премьер-министра Мане Геворгян. Премьер-министр Пашинян перешел на самоизоляцию, работает по запланированной повестке дня, ограничив личные встречи и публичные мероприятия.