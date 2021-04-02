Финансовое содействие России пострадавшим в Арцахе составило около $ 15 млн

Российская Федерация пострадавшим в Нагорном Карабахе после последней войны в качестве финансового содействия предоставила около $ 15 млн. Как передает «Арменпресс», об этом в интервью газете “Новое время” сказал замминистра ИД РФ Андрей Руденко.

“Прямое финансовое содействие Российской Федерации пострадавшим в Нагорном Карабахе на сегодняшний день составляет около $ 15 млн”, - заявил он.