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Финансовое содействие России пострадавшим в Арцахе составило около $ 15 млн

Финансовое содействие России пострадавшим в Арцахе составило около $ 15 млн

Российская Федерация пострадавшим в Нагорном Карабахе после последней войны в качестве финансового содействия предоставила около $ 15 млн. Как передает «Арменпресс», об этом в интервью газете “Новое время” сказал замминистра ИД РФ Андрей Руденко.

“Прямое финансовое содействие Российской Федерации пострадавшим в Нагорном Карабахе на сегодняшний день составляет около $ 15 млн”, - заявил он.


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