Студенты музыкального колледжа им. Романоса Меликяна на международных конкурсах одержали победы

Студентки первого курса фортепианного отделения государственного музыкального колледжа им. Романоса Меликяна Кима Оганян и Мариам Элоян, приняв участие в конкурсах “World Art Games” и “Brussels LE SAISON STARS AU”, удостоились премий 1 степени.

Как передает «Арменпресс», студент второго курса фортепианного отдела Эдуард Чавошьянц участвовал в Международном конкурсе-фестивале музыки, пения, танца и фольклора “Copenhagen Stars 2021” и удостоился премии первой степени и золотой медали.

“От всего сердца поздравляем наших студентов, желаем им новых успехов и достижений. Дирекция и весь коллектив Государственного музыкального колледжа им. Романоса Меликяна поздравляют и преподавателя фортепианного отдела профессора Георгия Аванесова с победами и достижениями его воспитанников и выражают благодарность за проделанную работу”, - говорится в тексте сообщения, размещенного на официальной странице колледжа в Facebook.