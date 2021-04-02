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Студенты музыкального колледжа им. Романоса Меликяна на международных конкурсах одержали победы

Студенты музыкального колледжа им. Романоса Меликяна на международных конкурсах одержали победы

Студентки первого курса фортепианного отделения государственного музыкального колледжа им. Романоса Меликяна Кима Оганян и Мариам Элоян, приняв участие в конкурсах “World Art Games” и “Brussels LE SAISON STARS AU”, удостоились премий 1 степени.

Как передает «Арменпресс», студент второго курса фортепианного отдела Эдуард Чавошьянц участвовал в Международном конкурсе-фестивале музыки, пения, танца и фольклора  “Copenhagen Stars 2021” и удостоился премии первой степени и золотой медали.

“От всего сердца поздравляем наших студентов, желаем им новых успехов и достижений. Дирекция и весь коллектив Государственного музыкального колледжа им. Романоса Меликяна поздравляют и преподавателя фортепианного отдела профессора Георгия Аванесова с победами и достижениями его воспитанников и выражают благодарность за проделанную работу”, - говорится в тексте сообщения, размещенного на официальной странице колледжа  в Facebook.


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