Оперная певица Ани Пивазян на международном конкурсе заняла почетное второе место

Оперная певица Ани Пивазян, которая периодически представляет Армению на различных международных фестивалях, конкурсах, удостаиваясь высокой оценки как специалистов, так и любителей музыки, на международном конкурсе имени Бориса Мартыновича заняла второе место.

В беседе с корреспондентом «Арменпресс» певица сказала, что инициаторами конкурса являются солисты Метрополитен оперы Борис и Диана Мартыновичи. Конкурс проводился в онлайн формате. В первых двух турах участники отправляли свои записи организаторам, а в третьем туре они исполняли в онлайн формате.

“Я впервые участвовала в конкурсе, который проводился онлайн. Я понятия не имела, как это происходит. Мне было интересно, можно ли достойно представить классическую музыку в таком формате, но сейчас другого выхода нет, так проходят многие международные конкурсы. Признаюсь, после эпидемии, после войны у меня пропало желание петь. Меня уговорила участвовать моя мама, этот конкурс был хорошей возможностью вернуться в свое искусство. Оказалось, что это было не зря, я заняла второе место в номинации “Opera Professional”, - рассказала Ани. На первом этапе певица представила отрывок из комической оперы Иогана Штрауса (сына) “Летучая мышь”, на втором этапе - арию Олимпии из произведения Жака Офенбаха “Сказки Гоффмана”, на третьем этапе спела арию Розины из оперы Джоакино Россини “Севильский цирюльник”.

Пивазян вообще любознательна. При участии в конкурсах следит за конкурентами, пытается оценивать их, понять их возможности и т. д. Однако на этот раз она не следила за конкурсом, не знала участников, их исполнения.

“У меня в Голландии есть подруга. Она с энтузиазмом следила за конкурсом. Были участники из Мексики, Бразилии, России, Италии, США, Англии и других стран. Я думаю, что каждый артист может участвовать в международных конкурсах и фестивалях. Это дает им преимущества. Когда я зашла на сайт Международного конкурса Бориса Мартыновича, я узнала, что у победителей будет возможность в 2021-2023 годах вместе с организаторами конкурса отправиться в кругосветное турне. Это было очень важно. Они даже позвонили и спросили, могу ли я поехать в Европу”, - сказала Ани Пивазян.

Касаясь будущих программ, певица сообщила, что продолжает вместе с мужем, гитаристом Тиграном Айвазяном, выступать в составе группы “ Los Reyes ”. 13 апреля они в рамках благотворительного концерта-выставки выступят в Доме-музее Арама Хачатуряна. Мероприятие организовал музыкант Нарек Потоян, брат которого погиб в 44-дневной войне в Арцахе. 7 апреля в клубе “Улиханян” они выступят с оперными исполнениями и с фламенго.