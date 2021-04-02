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Оперная певица Ани Пивазян на международном конкурсе заняла почетное второе место

Оперная певица Ани Пивазян на международном конкурсе заняла почетное второе место

Оперная певица Ани Пивазян, которая периодически представляет Армению на различных международных фестивалях, конкурсах, удостаиваясь высокой оценки как специалистов, так и любителей музыки, на международном конкурсе имени Бориса Мартыновича заняла второе место.

В беседе с корреспондентом «Арменпресс» певица сказала, что инициаторами конкурса являются солисты Метрополитен оперы Борис и Диана Мартыновичи. Конкурс проводился в онлайн формате. В первых двух турах участники отправляли свои записи организаторам, а в третьем туре они исполняли в онлайн формате.

“Я впервые участвовала в конкурсе, который проводился онлайн. Я понятия не имела, как это происходит. Мне было интересно, можно ли достойно представить классическую музыку в таком формате, но сейчас другого выхода нет, так проходят многие международные конкурсы. Признаюсь, после эпидемии, после войны у меня пропало желание петь. Меня уговорила участвовать моя мама, этот конкурс был хорошей возможностью вернуться в свое искусство. Оказалось, что это было не зря, я заняла второе место в номинации “Opera Professional”, - рассказала Ани. На первом этапе певица представила отрывок из комической оперы Иогана Штрауса (сына) “Летучая мышь”, на втором этапе - арию Олимпии из произведения Жака Офенбаха “Сказки Гоффмана”, на третьем этапе спела  арию Розины из оперы Джоакино Россини “Севильский цирюльник”.

Пивазян вообще любознательна. При участии в конкурсах следит за конкурентами, пытается оценивать их, понять их возможности и т. д. Однако на этот раз она не следила за конкурсом, не знала участников, их исполнения.

“У меня в Голландии есть подруга. Она с энтузиазмом следила за конкурсом. Были участники из Мексики, Бразилии, России, Италии, США, Англии и других стран. Я думаю, что каждый артист может участвовать в международных конкурсах и фестивалях. Это дает им преимущества. Когда я зашла на сайт Международного конкурса Бориса Мартыновича, я узнала, что у победителей будет возможность в 2021-2023 годах вместе с организаторами конкурса отправиться в кругосветное турне. Это было очень важно. Они даже позвонили и спросили, могу ли я поехать в Европу”, - сказала Ани Пивазян.

Касаясь будущих программ, певица сообщила, что продолжает вместе с мужем, гитаристом Тиграном Айвазяном, выступать в составе группы “ Los Reyes ”. 13 апреля они в рамках благотворительного концерта-выставки выступят в Доме-музее Арама Хачатуряна. Мероприятие организовал музыкант Нарек Потоян, брат которого погиб в 44-дневной войне в Арцахе. 7 апреля в клубе “Улиханян” они выступят с оперными исполнениями и с фламенго.


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