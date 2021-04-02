СМИ: число жертв железнодорожной катастрофы на Тайване возросло до 48

Число жертв железнодорожной катастрофы на Тайване, по последним официальным данным, возросло до 48. Еще 118 пассажиров госпитализированы, сообщило центральное информационное агентство острова.

Отмечается, что к настоящему моменту в деформированных вагонах поезда больше не осталось заблокированных людей,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Поезд Taroko Express, в котором находилось 350 пассажиров, потерпел крушение при выезде из тоннеля на востоке Тайваня в пятницу. По предварительным данным, поезд столкнулся с грузовой инженерной машиной, не поставленной на ручной тормоз и съехавшей со склона. В результате второй и третий вагон сошли с рельсов, последующие деформировались от ударов о стены тоннеля.