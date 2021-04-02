Активизация популяризации дудука: в Ереване пройдет Международный конкурс- фестиваль дудукистов

Инициатор мероприятия, дудукист, доцент Ереванской государственной консерватории Эммануэль Ованнисян на пресс-конференции в зале «Арменпресс» отметил, что конкурс-фестиваль пройдет в три этапа. Участники - музыканты до 22 лет.

“В несколько этапов мы представим разные направления армянской народной музыки - духовной, ашугской, танцевальной, ритуальной и др. У нас большое количество участников, интересующихся армянской музыкой, в том числе и из-за рубежа: из России, Германии, Франции, Дании и Бельгии. Это и армяне, и представители других народов”, - рассказал Эммануил Ованнисян. Цель конкурса-фестиваля - представить миру лучшую армянскую школу дудука, показать, что лучшими мастерами дудука всегда были армяне. Он подчеркнул, что сегодня у нас уже есть поколение мастеров, которые в и будущем будут доказывать, что лучшие дудукисты - армяне.

Идея конкурса родилась, когда мы увидели, как азербайджанец играет на дудуке в церкви Святого Спасителя Газанчецоц в Шуши. Они пытаются присвоить и нашу культуру. Так как у нас лучшая армия дудукистов, мы очень быстро выступили с этой инициативой. Выступления участников Международного конкурса-фестиваля дудука будут записаны и будут демонстрироваться на социальных площадках”, - сказал Эммануил Ованнисян.

По словам Армена Манукяна, представителя Всемирной музыкальной ассоциации дудука в Армении сказал, что еще многое предстоит сделать для распространения армянских народных инструментов по всему миру. В этом вопросе нужна планомерная, активная работа.

“В последние годы я заметил, что в музыкальных альбомах, где звучит дудук, на нем играют либо музыканты из соседней страны, либо из европейских стран. Нигде не упоминается, что это армянский музыкальный инструмент. Надеюсь, что этот конкурс-фестиваль поднимет новую волну в развитии и распространении дудука, появятся новые лица, будут записи”, - сказал Армен Манукян.

По словам художественного руководителя ансамбля “Гурджиев” Левона Эскеняна, это действительно большая инициатива, вокруг которой объединились лучшие дудукисты.

“Дудукисты многое сохранили из нашей армянской музыкальной исполнительской традиции. То что ты исполняешь, защищаешь, остается твоим, но если не обращаешь на эти ценности внимания, другие пытаются приписать их себе, так сказать, сделать своим. На конкурсе мы сможем представить наши инструменты с высоким уровнем исполнения. Хотелось бы, чтобы аналогичные инициативы были проведены и с другими нашими инструментами”, - сказал Леон Эскенян.

Почетным гостем конкурса-фестиваля будет народный артист Армении, известный дудукист Геворг Дабагян. В состав жюри войдут музыканты, достоинства которых не дадут усомниться в репутации конкурса. Приезжающих из Арцаха дудукистов ждут сюрпризы, независимо от того, получат они награды или нет. Победитель, обладатель первой премии получит возможность записать компакт-диск на Общественном радио Армении. Занявшие второе и третье места также будут иметь возможность записаться.

Лучшие участники смогут сотрудничать с известными артистами, а также получат мастер-классы от лучших специалистов по дудуку.