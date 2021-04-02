В России за сутки выявили 8 792 заразившихся коронавирусом

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 8 792, до 4 563 056. Об этом сообщили журналистам в пятницу в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.

В относительном выражении прирост числа заболевших снизился до 0,19%.

Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 9 832. Всего уже выздоровел 4 186 251 человек. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, осталась на уровне 91,7% от общего числа заразившихся, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло за сутки на 400 против 383 днем ранее. Всего от инфекции умерли 99 633 пациента. Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,18%, следует из данных штаба.

Число заразившихся коронавирусной инфекцией в Москве возросло за сутки на 1 764. Всего в столице с начала пандемии выявили 1 030 655 случаев. Прирост, согласно данным штаба, составил 0,17%. Днем ранее был выявлен 2 151 заболевший.

За сутки умерли из-за коронавируса 57 пациентов, всего в столице зарегистрировано 16 764 летальных исхода.