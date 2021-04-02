Турция, вовлекая наемников в войну в Нагорном Карабахе, нарушила международное право

Тридцать три члена Федерального совета Швейцарии направили письмо, в котором призвали правительство страны оказать давление на Турцию в связи с фактами грубого нарушения прав человека в Армении, Сирии, Ливии и Ираке, а также и на ее территории. Депутаты призвали правительство отложить подписание нового соглашения о свободной торговле с Турцией до тех пор, пока страна не выполнит решения Европейского суда по правам человека. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает “ANF News”.

Законодатели в письме отметили, что президент Реджеп Тайип Эрдоган, заглушив голоса оппозиции и критиков, в том числе СМИ, отстранив независимых судей, заменив их временными судьями и заключив в тюрьму активистов и журналистов, привел Турцию к диктатуре. Швейцарские законодатели констатировали, что во время последней Карабахской войны Турция отправила в Азербайджан наемников, что является грубым нарушением международного права. По их оценке, подобный стиль действий Анкара проявила и в Ливии.

“Мы глубоко убеждены, что гуманитарные традиции Швейцарии и ее ценности, взятые под защиту Конфедерацией, будут продолжены. Мы уверены, что этот срочный призыв правительством будет услышан”, - написали парламентарии.