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Генпрокурор Армении по делу Роберта Кочаряна и других обратился в Конституционный суд

Генпрокурор Армении по делу Роберта Кочаряна и других обратился в Конституционный суд

Генеральный прокурор Республики Армения Артур Давтян по уголовному делу о Роберте Кочаряне и других 01.04.2021 г.  обратился в Конституционный суд. Как передает «Арменпресс», об этом сообщила Генпрокуратура Армении.

Генпрокуратура в своем сообщении изложила, что лишь после решения Конституционного суда по поднятому вопросу можно будет сформировать легитимную процессуальную позицию в вопросе дальнейшей судьбы уголовного преследования подсудимых по данному уголовному делу.

Полный текст обращения Генпрокуратуры на армянском  языке читайте на сайте armenpress.am по адресу: https://armenpress.am/arm/news/1047883.html


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