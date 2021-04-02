Генпрокурор Армении по делу Роберта Кочаряна и других обратился в Конституционный суд

Генеральный прокурор Республики Армения Артур Давтян по уголовному делу о Роберте Кочаряне и других 01.04.2021 г. обратился в Конституционный суд. Как передает «Арменпресс», об этом сообщила Генпрокуратура Армении.

Генпрокуратура в своем сообщении изложила, что лишь после решения Конституционного суда по поднятому вопросу можно будет сформировать легитимную процессуальную позицию в вопросе дальнейшей судьбы уголовного преследования подсудимых по данному уголовному делу.

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