С Аравийского полуострова в Армению проникнет волна тропического теплого воздуха

В результате проникновения в Армению волны тропического теплого воздуха с Аравийского полуострова с 4 по 7 апреля температура воздуха по всей Армении постепенно повысится на 8-10 градусов. В долинах Сюника уже 7 апреля температура воздуха в дневные часы достигнет + 26 ... + 29 градусов, в Араратской долине и в Ереване +24...+27 градусов.

Как сообщили «Арменпресс» в Центре гидрометеорологии и мониторинга МЧС Армении, днем 2-го и 3-го апреля в отдельных районах ожидаются кратковременные осадки, возможны и грозы. С 4 по 7 апреля осадки не ожидаются. Ветер юго-восточный с порывами до 2-5 м/с. С 4 по 7 апреля температура воздуха постепенно повысится на 8-10 градусов.

В Ереване днем 2-го, 3-го апреля в отдельных местах города возможен кратковременный дождь с грозой. С 4 по 7 апреля осадки не ожидаются.