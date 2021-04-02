Только определение статуса Арцаха может стать основой прочного мира и стабильности в регионе

Министерство иностранных дел Республики Армения распространило заявление по случаю пятой годовщины военной агрессии Азербайджана против Арцаха, совершенной в апреле 2016 года. «Арменпресс» представляет заявление МИД Республики Армения.

“Пять лет назад, в ночь с 1-го апреля на 2-е 2016 года власти Азербайджана в попытке разрешить нагорно-карабахский конфликт с помощью силы, грубо нарушив режим прекращения огня, начали широкомасштабное военное наступление на Арцах.

Во время наступления азербайджанские вооруженные силы преднамеренно наносили удары по гражданским поселениям и объектам инфраструктуры. Четырехдневная война против Арцаха сопровождалась зверскими убийствами и пытками арцахских военнослужащих и мирных жителей, а также осквернением тел погибших. Виновные в этих преступлениях на почве национальной ненависти позже были вознаграждены властями Азербайджана на самом высоком уровне.

В последующие после апрельской войны годы власти Азербайджана, вдохновленные безнаказанностью за совершенные военные преступления и нарушения прав человека, усилили свою воинственную риторику и пропаганду ненависти к армянам.

Результатом реализации этой политики стала новая военная агрессия Азербайджана, развязанная против Арцаха при непосредственном участии иностранных вооруженных террористов, спонсируемых Турцией в 2020 году, которая привела к многочисленным безвозвратным человеческим и материальным потерям. Большая часть территории Арцаха оказалась под военной оккупацией Азербайджана, десятки тысяч граждан стали беженцами.

Крупномасштабные войны, развязанные Азербайджаном против Арцаха в апреле 2016 г. и в сентябре 2020 года, и военные преступления, совершенные им во время этих войн, показали, что Арцах ни в каком качестве не может находиться под юрисдикцией Азербайджана.

Только устранение последствий азербайджанской агрессии против Арцаха, определение статуса Арцаха может стать основой для прочного мира и стабильности в регионе. Армения и армянский народ приложат все усилия для полного восстановления всех прав наших соотечественников Арцаха на свободную, достойную жизнь на своей исторической родине”.