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Началось заседание Совета министров иностранных дел СНГ в узком формате

Началось заседание Совета министров иностранных дел СНГ в узком формате

В Москве началось заседание Совета министров иностранных дел СНГ в узком формате.

Как передает «Арменпресс», об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян.

В рамках заседания Совета министров иностранных дел СНГ министр иностранных дел Армении Ара Айвазян 1 апреля провел двусторонние встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и главой МИД Туркменистана Рашидом Мередовым. В рамках заседания Совета министров иностранных дел СНГ состоялась также встреча главы МИД РФ Сергея Лаврова и главы МИД Азербайджана Джейхуна Байрамова.


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