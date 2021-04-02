Делегация ВСС посетила храмовый комплекс Армянской Апостольской Церкви в Москве

Делегация Высшего судебного совета Республики Армения, находящаяся с официальным визитом в Москве, во главе с председателем Рубеном Вардазаряном в сопровождении чрезвычайного и полномочного посла Армении в РФ Вардана Тоганяна посетила храмовый комплекс Армянской Апостольской Церкви в Москве.

Об этом «Арменпресс» сообщили в пресс-службе Высшего судебного совета Армении.

Делегацию принял архиепископ Армянской Апостольской церкви Российской и Ново-Нахичеванской епархии Езрас Нерсисян, направив им слова приветствия и благословения.

Представители Высшего судебного совета посетили Храм Преображения Господня, помолились и зажгли свечи за мир и процветание Родины.