Административный суд рассмотрел ходатайство представителя Никола Пашиняна по делу Оника Гаспаряна

Административный суд Республики Армения под председательством судьи Мгера Петросяна 2 апреля рассмотрел ходатайство представителя Никола Пашиняна об отмене решения об обеспечении иска по делу Оника Гаспаряна. Как передает «Арменпресс», об этом журналистам сообщил адвокат Оника Гаспаряна Арам Орбелян.

Адвокат отметил, что на судебном заседании он представил свои возражения в связи с этим ходатайством.

Суд завершил рассмотрение ходатайства, решение по нему направит участникам судебного процесса.

17 марта Административный суд Республики Армения под председательством судьи Мгера Петросяна удовлетворил ходатайство адвоката о применении меры по обеспечению иска Оника Гаспаряна, которым требовалось признать отсутствие правоотношения в освобождении Оника Гаспаряна с должности.

Оник Гаспарян 10 марта 2021 г. обратился в Административный суд с иском, требующим указ президента о его освобождение с должности начальника Генерального штаба Вооруженных сил, который силой права вступил в силу 10 марта 2021 г., признать недействительным.