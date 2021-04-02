Генеральный штаб Вооруженных сил Армении работает в нормальном режиме: Артак Давтян

Ситуация в Генеральном штабе Вооруженных сил Армении урегулирована. Как сообщает «Арменпресс», 2 апреля это журналистам в Ераблуре заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил Артак Давтян.

“Нет никаких проблем. Генштаб работает в нормальном режиме. Я очень хорошо работаю со всеми, мы выполняем задачи, поставленные перед Генштабом”, - добавил Давтян.

Касаясь решения Административного суда по иску бывшего начальника Генштаба Оника Гаспаряна об обжаловании его увольнения, начальник Генштаба сказал, что толкование решения суда - дело юристов, которые “комментируют это решение со всех точек зрения”.

Генеральный штаб Вооруженных сил Республики Армения 25 февраля 2021 года выступил с заявлением, в котором потребовал отставки премьер-министра. Назвав заявление попыткой военного переворота, премьер-министр подал президенту ходатайство об освобождении Гаспаряна с должности начальника Генштаба. Проект указа президент не подписывал, и 10 марта Оник Гаспарян был освобожден с должности начальника Генштаба на основании конституционной нормы, которая вступила в силу на основании силы права, после чего начальником Генштаба был назначен генерал-лейтенант Артак Давтян.