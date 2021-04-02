Франция надеется на скорое возобновление дискуссий в рамках нормандского формата

Париж рассчитывает на то, что дискуссии в рамках нормандского формата (Франция, Германия, Россия, Украина) смогут возобновиться в ближайшие недели. Об этом заявил в пятницу госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон.

"Я не считаю, что будет эскалация ситуации (на Донбассе - прим. ТАСС), но мы остаемся бдительными", - сказал он в эфире телеканала BFM. "Мы надеемся, что дискуссии в рамках нормандского формата смогут возобновиться в ближайшие недели", - заявил Бон,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.