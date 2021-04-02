Президента Армении в Ераблуре сопровождали бывшие военнослужащие ВС Армении

Президент Республики Армения Армен Саркисян посетил воинский пантеон “Ераблур”. Президента сопровождали бывшие военнослужащие срочной службы Вооруженных сил Армении, получившие ранения во время боевых действий - Аркадий Андреасян, Арсен Овакимян, Андре Вардумян, Гор Дарманян и Липарит Мелконян. Они в рамках президентской инициативы по оказанию содействия Защитникам Отечества приступили к работе в Аппарате президента.

Об этом «Арменпресс» сообщили в Управлении по связям с общественностью Аппарата президента Армении.

Армен Саркисян возложил цветы к могилам героев, отдавших свои жизни во время боевых действий Апрельской войны в Арцахе 2016 года, дал дань памяти и героям, погибшим в последней войне, побеседовал с родственниками погибших военнослужащих, посетивших Ераблур.

Президент республики также возложил цветы к могилам Национального героя Армении, Героя Арцаха, первого министра обороны Республики Армения Вазгена Саркисяна, Национального героя Армении Монте Мелконяна и генерала Андраника.

Фотографии Геворга Перкопекяна