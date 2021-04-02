Nikkei: цена акций на биржах мира достигла рекордных $106 трлн

Общая цена акций на фондовых биржах планеты достигла по состоянию на конец марта рекордной суммы за всю историю мировых финансов - примерно $106 трлн. Она увеличилась за последний год ориентировочно на 60 п. п., сообщила в пятницу ведущая японская деловая газета Nikkei на основе подсчетов своих экспертов.

По мнению газеты, глобальный рост цен на акции связан с перетоком на фондовые рынки средств инвесторов, которые ожидают увеличения прибылей на фоне преодоления пандемии и восстановления мировой экономики. Совокупная цена акций, отмечает газета, уже превышает объем валового внутреннего продукта (ВВП) планеты. По мнению Nikkei, это создает ощущение опасной перегретости рынка,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Из совокупной цены акций $106 трлн $45 трлн приходятся, по данным экспертов, на биржи США. Акции там за год до конца марта подорожали примерно на 70 п. п. во многом под влиянием смягчения финансовой политики в Соединенных Штатах и больших бюджетных вливаний, призванных оживить экономику в условиях пандемии, отмечает газета.