В Арцахе подтверждено 7 новых случаев COVID-19

В Арцахе по состоянию на 11:00 2 апреля установлено 7 новых случаев COVID-19. Инфицированные лица из ранее выявленных очагов.

Об этом «Арменпресс» сообщили в Министерстве здравоохранения Арцаха.

За прошедший день проведено 55 тестов. Таким образом, общее число тестирований достигло 22 122.

Подтверждено 2 499 случаев COVID-19. В 2021 г. в Арцахе проведено 4 674 тестов на COVID-19, из которых 615 оказались с положительным результатом

В Арцахе на данный момент стационарное лечение от коронавирусной болезни получают 18 пациентов, больные с легкими формами получают амбулаторное лечение в домашних условиях.