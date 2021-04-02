По состоянию на 11:00 2 апреля в Армении подтверждено 1 116 новых случаев COVID-19, 864 заболевших вылечились, есть 19 летальных исходов.

За последние сутки проведено 4 830 тестов. Всего проведено 864 876 тестов.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщается на сайте Национального центра по контролю и профилактике заболеваний МЗ Армении.

Всего подтверждено 194 852 случаев COVID-19, 174 545 из которых вылечились, есть 3 552 летальных исходов. На данный момент фактическое лечение от COVID-19 получают 15 851 пациентов.

В предыдущий день зафиксировано 4 случая смерти пациентов с диагнозом COVID-19, в которых смерть наступила не по причине подтвержденной коронавирусной инфекции, а вследствие другой болезни. Таких случаев - 904.

Согласно решению правительства Армении от 11 января, карантин, установленный с 11 сентября 2020 года по 11 января 2021 года, с целью снижения риска распространения эпидемии, продлен до 11 июля 2021 года.