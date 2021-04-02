Программа “Путешествую без COVID-19” стала бессрочной: вице-премьер Армении об этом решении

Правительство России приняло решение программу въезда в РФ “Путешествую без COVID-19” сделать бессрочной. Как передает «Арменпресс», соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Вице-премьер Армении Мгер Григорян, комментируя по просьбе Арменпресс это решение, счел очевидным, что приложение для жителей Армении и России является эффективным и перспективным инструментом, позволяющим и облегчающим передвижение между странами.

Киргизия также включена в список стран, граждане которых по этой программе могут въехать в РФ. В список стран, пользующихся этой программой, входят Россия, Армения и Беларусь.

Вице-премьер РФ Алексей Оверчук сообщил журналистам, что приложение проявило себя как эффективный инструмент, облегчивший передвижение жителей стран-членов ЕАЭС и обеспечив все требуемые условия.

Мобильное приложение “Путешествую без COVID-19” создано для свободного и безопасного передвижения граждан стран-членов ЕАЭС в составе интеграционной структуры.

Программа дает возможность получать результаты теста на Covid-19 в мобильном приложении в виде QR-кода. Граждане, желающие выехать в страны ЕАЭС, включенные в программу, должны загрузить мобильное приложение в системах iOS или Android, лабораторию по тестированию ПЦР с паспортом, включенную в программу, и сдать Covid-19 тест. Когда лаборатория вводит результат в систему, он отражается в приложении. При положительном результате QR-код получает красную окраску, при негативном результате - зеленую. При пересечении границы необходимо представлять QR-код мобильного приложения.