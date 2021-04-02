В Арцахе саперы очистили от взрывоопасных предметов более 800 га территорий
Специалисты Международного противоминного центра Министерства обороны России продолжают работы по разминированию территории Арцаха.
Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Министерство обороны РФ.
Инженерные подразделения российских миротворческих сил в Арцахе с 23 ноября 2020 года обезвредили более 1 873 га территории, более 575 км дороги, 1 658 зданий и строений. Обнаружено и обезврежено 25 379 взрывоопасных предметов.
При разминировании и очистке территорий Арцаха от взрывоопасных предметов российские миротворцы применяют современные робототехнические комплексы, позволяющие сохранять высокие темпы разминирования в условиях горной местности. Взрывоопасные предметы уничтожаются на полигоне “Балиджа”.
Указом Президента Российской Федерации от 10 ноября 2020 года в Нагорном Карабахе размещен контингент российских миротворцев. Контингент сформирован на основе 15-ой отдельной мотострелковой бригады Центрального военного округа. Командующим миротворческими силами назначен генерал-лейтенант Рустам Мурадов.
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