Премьера: Севак Ханагян опубликовал клип на новую песню

Севак Ханагян представил поклонникам клип на песню “Без тебя не так”, режиссер которого - Ара Казарян. Как передает «Арменпресс», автором слов является Севак Ханагян, музыку написал он сам в сотрудничестве с Леваном Брауном.

Автор-исполнитель Севак Ханагян родился в 1987 году в Армении, в селе Мецаван Таширской области. Его интерес к музыке проявился, когда он слушал, как его отец играет на аккордеоне. Севак окончил местную музыкальную школу. В школьном возрасте он с семьей переехал в Москву. Учился на вокальных отделениях Курского музыкального училища аккордеонистов и Московской государственной классической эстрадно-джазовой академии. Участвовал в ряде престижных конкурсов: “Основная сцена”, “Голос”, “Х фактор”. В 2018 году певец с песней “Ками” представлял Армению на международном песенном конкурсе “Евровидение”.