Должностные лица в Ераблуре почтили память жертв Апрельской войны

Министр обороны Армении Вагаршак Арутюнян и начальник Генштаба ВС Армении Артак Давтян 2 апреля посетили пантеон Ераблур, чтобы воздать дань памяти жертв Четырехдневной войны, начавшейся 2 апреля 2016 года, а также и 44-дневной войны 2020 года.

“Сегодня мы скорбим и гордимся нашими отважными воинами, которые, выполняя поставленные перед ними задачи, пали во имя Родины во время Четырехдневной войны 2016 года и последней 44-дневной. Если бы мы извлекли уроков из Четырехдневной Апрельской войны, то последняя 44-дневная война имела бы иной исход. Мы могли потерять весь Арцах”, - сказал в беседе с журналистами Артак Давтян.

Как сообщает «Арменпресс», в военном пантеоне Ераблур память героев Апрельской войны почтили и президент Республики Армения Армен Саркисян и председатель Национального собрания Арарат Мирзоян.

2 апреля в Ераблуре от имени премьер-министра Армении Никола Пашиняна были возложены цветы к могилам героев Четырехдневной Апрельской войны и венок к Мемориалу, увековечивающему память погибших воинов-освободителей.