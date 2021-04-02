США, Южная Корея и Япония обсудят безопасность в АТР и поставки полупроводников

США, Республика Корея и Япония обсудят на открывающихся в пятницу трехсторонних переговорах, в частности, вопросы безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР), поставки полупроводников и биотехнологии. Об этом сообщил в четверг представитель американской администрации высокого ранга на специальном телефонном брифинге для журналистов, посвященном упомянутой встрече, которая пройдет в стенах Академии ВМС США в Аннаполисе (штат Мэриленд) близ Вашингтона.

Он подчеркнул, что речь идет о первом такого рода совещании при нынешнем американском правительстве во главе с президентом Джо Байденом. Участие в переговорах примут помощник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан, начальник управления нацбезопасности администрации президента Республики Корея Со Хун и генеральный секретарь Совета национальной безопасности Японии Сигэру Китамуро. Речь в Аннаполисе пойдет в первую очередь о КНДР, отметил ведущий брифинга,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Мы, разумеется, обсудим и другие региональные вопросы, включая очень серьезную коллективную обеспокоенность по поводу трагического развития событий в Мьянме, озабоченность более широкими вопросами региональной безопасности в Южно-Китайском море и других точках", - заявил представитель исполнительной ветви власти США.

"Мы будем много говорить о технологии, в том числе о цепочках поставок полупроводников, и о биотехнологии.