Международное сообщество должно дать решительную оценку агрессивной политике Азербайджана: МИД Арцаха

Министерство иностранных дел Республики Арцах распространило заявление в связи с годовщиной апрельской войны 2016 года.

«Арменпресс» представляет заявление МИД Арцаха:

"В апреле 2016г., нарушив Соглашение о полном прекращении огня и военных действий 1994 года и используя весь свой арсенала наступательного оружия, Азербайджан начал широкомасштабное наступление на Республику Арцах, нанеся удары как по позициям Армии Обороны, так и по гражданской инфраструктуре и приграничным населенным пунктам. В ходе апрельской войны Азербайджан совершил множество военных преступлений и преступлений против человечности, в частности, были зафиксированы многочисленные случаи жестоких убийств, пыток, нечеловеческого обращения с армянскими военнопленными и мирными гражданами .

Тот факт, что военные преступления Азербайджана не были осуждены международным сообществом, послужил причиной еще большего усиления в последующие годы милитиаристких устремлений Азербайджана, кульминацией которых стала новая широкомасштабная военная агрессия, развязанная против Арцаха 27 сентября 2020г. при поддержке Турции и с привлечением международных террористов.

Международное сообщество должно дать решительную оценку продолжающейся по сей день агрессивной политике Азербайджана, проявлениям крайнего неуважения норм международного права и попыткам отказаться от переговоров по урегулированию азербайджано-карабахского конфликта. Консолидированность армянского народа и подвиги наших героев, проявленные в ходе апрельской войны, навсегда будут вписаны в летопись нашей истории и останутся в памяти поколений".