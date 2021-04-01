Премьер-министр Пашинян принял заместителя председателя правительства РФ Алексея Оверчука
Премьер-министр Никол Пашинян принял сегодня заместителя председателя правительства Российской Федерации Алексея Оверчука.
Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, собеседники обсудили деятельность рабочей группы во главе с вице-премьерами Армении, России и Азербайджана, возможности разблокирования региональной коммуникационной инфраструктуры и проводимую в этом направлении работу.
Особо подчеркнута важность выполнения гуманитарных договоренностей и необходимость укрепления стабильности в регионе.
Состоялся также обмен мнениями по вопросам повестки армяно-российского экономического сотрудничества.
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