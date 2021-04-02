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Газета “Айастани Анрапетутюн”: Еще один шаг к снижению коррупционных рисков

Газета “Айастани Анрапетутюн”: Еще один шаг к снижению коррупционных рисков

“В целях снижения коррупционных рисков в сфере государственной службы в 2021 году 19 января Парламент принял закон О внесении изменений в Закон Республики Армения “О государственной службе”. Внесенные поправки полностью изменили правила подачи госслужащими годовой налоговой декларации. Поправки кардинально изменили положения главы 6 закона, регулирующей институт декларирования. Введен новый институт декларирования затрат. Закон пересмотрел содержание деклараций о собственности, а также денежный порог дорогостоящего имущества. Эти сложные законодательные изменения предполагают принятие ряда подзаконных актов. Министерство юстиции выступило с соответствующей инициативой. Новая версия декларации уже разработана и вынесена на общественное обсуждение”.

Статью полностью читайте в сегодняшнем номере газеты.


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