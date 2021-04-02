Газета “Айастани Анрапетутюн”: Турция угрожает новой региональной напряженностью

“Если Турция, проигнорировав мнение международного сообщества, в первую очередь своих союзников по НАТО, спровоцирует войну в Арцахе, используя сирийских боевиков-джихадистов и свои армейские подразделения против местного населения, это приведет к закономерному противодействию. Было предсказуемо, что после Арцахской войны начнется процесс признания Республики Арцах, который мы наблюдаем как минимум в трех странах-членах НАТО: Франции, Италии и США. С другой стороны, было ожидаемо, что США надавят на чувствительный момент Турции, вынеся на повестку дня вопрос признания Геноцида армян”.

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