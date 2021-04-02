Газета “Айастани Анрапетутюн”: Возрастает стратегическое значение Сюника

“В формате видеоконференции накануне состоялся неформальный саммит Совета сотрудничества тюркоязычных государств (CCTS, Тюркский совет).

Эта встреча представляет для нас интерес постольку, на ней речь шла о темах, касающихся непосредственно Армении и наших интересов. В частности, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в ближайшем будущем, после праздника Рамадана, он вместе с Алиевым посетит Шуши, что для них “станет еще одним праздником”. Для Алиева и Эрдогана Шуши стал сверхцелью. Кроме стратегической важности, Шуши имеет и символическое значение. Не случайно, что Шуши был провозглашен культурной столицей Азербайджана, и разрабатываются многочисленные проекты, которые они хотят воплотить в жизнь именно этом в городе, считающемся украшением мира Арцах.

Другое крайне важное заявление было сделано президентом Азербайджана и относится оно к Сюнику, по территории которого они собираются объединить страны тюркского мира, в первую очередь - Турцию и Азербайджан. Как важнейший узел, связывающий север и юг, а также Запад и Восток друг с другом, Сюник в региональных развитиях сыграет решающую роль для этих государств. Если Зангезур станет фактором, объединяющим тюркский мир, то этим поставит под сомнение нашу государственность, между тем сегодня Армения может и обязана удержать хребет нашей страны - горную Армению, что позволит сохранить и увеличить наш вес в регионе”.

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