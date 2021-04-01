Главы МИД Армении и Туркменистана высоко оценили сотрудничество в рамках международных структур

«На полях» заседания Совета министров иностранных дел СНГ министр иностранных дел Армении Ара Айвазян 1 апреля встретился с вице-премьером, министром иностранных дел Туркменистана Рашидом Мередовым.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, главы МИД обсудили широкий круг вопросов двусторонней повестки. Обоюдно была отмечена важность укрепления межгосударственных отношений, которые имеют хорошие традиции взаимодействия, и принятия шагов, направленных на выявление существующего потенциала. В этом контексте была особо подчеркнута важность проведения консультаций между МИД двух стран и готовность придать им регулярный характер.

В качестве приоритетных направлений сотрудничества были отмечены торгово-экономическая, научно-техническая, культурно-гуманитарная сферы.

Стороны высоко оценили взаимовыгодное сотрудничество между двумя странами в рамках международных структур. Собеседники также обменялись мнениями по ряду вопросов повестки СНГ.

На встрече был затронут ряд актуальных вопросов международной и региональной повестки. Была подчеркнута важность сохранения важных для двух народов исторических памятников и культурного наследия.