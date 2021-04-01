Президент принял исполнительного директора Фонда науки и технологий Армении

Президент Республики Армения Армен Саркисян 1 апреля провёл встречу с исполнительным директором Фонда науки и технологий Армении (FAST) Арменом Оруджяном.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении, в ходе встречи стороны обменялись мнениями о перспективах технологического развития. Армен Оруджян представил текущую деятельность и планы фонда FAST.

Президент и исполнительный директор FAST также коснулись сотрудничества по развитию науки и технологий в рамках президентской инициативы АТОМ.