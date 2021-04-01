Вице-премьеры Армении и РФ обсудили вопросы гуманитарной поддержки жителям Арцаха

Сегодня в Ереване состоялась встреча вице-премьера Республики Армения Мгера Григоряна и заместителя председателя правительства Российской Федерации Алексея Оверчука.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе офиса вице-премьера Мгера Григоряна, в ходе встречи были обсуждены вопросы гуманитарной поддержки жителям Арцаха, перспективы углубления сотрудничества между странами в сферах экономики, энергетики, транспорта, сельского хозяйства, инфраструктур и здравоохранения. Также были затронуты вопросы, связанные с работами трехсторонней рабочей группы под совместным председательством вице-премьеров и работами экспертных подгрупп.