Обсуждены вопросы военного и военно-технического сотрудничества между Арменией и РФ

Начальник Генштаба ВС Республики Армения генерал-лейтенант Артак Давтян провел телефонный разговор с начальником Генштаба ВС – первым заместителем министра обороны РФ генералом армии Валерием Герасимовым.

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на официальный сайт МО РФ, в ходе разговора обсуждены вопросы обеспечения региональной безопасности и проведения миротворческой операции, а также состояние и перспективы военного и военно-технического сотрудничества между Россией и Арменией.