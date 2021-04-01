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Обсуждены вопросы военного и военно-технического сотрудничества между Арменией и РФ

Обсуждены вопросы военного и военно-технического сотрудничества между Арменией и РФ

Начальник Генштаба ВС Республики Армения генерал-лейтенант Артак Давтян провел телефонный разговор с начальником Генштаба ВС – первым заместителем министра обороны РФ генералом армии Валерием Герасимовым.

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на официальный сайт МО РФ, в ходе разговора обсуждены вопросы обеспечения региональной безопасности и проведения миротворческой операции, а также состояние и перспективы военного и военно-технического сотрудничества между Россией и Арменией.


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