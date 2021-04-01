Подтверждаем важность скорейшей организации миссии ЮНЕСКО: Захарова

Москва выступает за бережное отношение к объектам культурного и религиозного значения в Нагорном Карабахе и прилегающих к нему районах. Как сообщает Арменпресс, об этом 1 апреля в ходе еженедельного брифинга заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Это наша принципиальная позиция. Мы подтверждаем важность скорейшей организации миссии ЮНЕСКО в регион. По каждому конкретному случаю мы также поддерживаем контакты со сторонами», - подчеркнула Захарова.

25 марта 2021 года BBC News сообщила, что азербайджанские военные уничтожили армянскую церковь в Джракане (Джабраил). Ранее сообщалось, что в оккупированном Азербайджаном Шуши разрушена церковь Св. Иоанна Крестителя (Канач жам). В СМИ есть публикации фактов разрушения ряда других армянских памятников истории и культуры.