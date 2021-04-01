Выборы в Армении пройдут по простой пропорциональной системе
18:38, 1 Апрель, 2021
Национальное Собрание Армении во втором чтении и полностью приняло законопроект о внесении изменений и дополнений в Конституционный закон «Избирательный кодекс Республики Армения». Изменения предусматривают снятие рейтинговых списков в ходе выборов и переход на выборы по простой пропорциональной системе. Как сообщает Арменпресс, законопроект принят 82 голосами «за».
После принятия законопроекта в Национальном Собрании он должен быть подписан президентом Республики.
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