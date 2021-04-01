В Ucom стартовала распродажа «красивых» номеров класса Премиум

В интернет-магазине компании Ucom стартовала распродажа «красивых» номеров класса Премиум по специальным ценам. Как сообщили Арменпресс в пресс-службе компании, телефонные номера класса Премиум можно заказать исключительно в интернет-магазине по адресу gold.ucom.am. Доставка осуществляется бесплатно, по указанному абонентом адресу.

«Всем, кто желает воспользоваться мобильной связью от Ucom, предлагаем поспешить подключиться к нам с любым из «красивых» телефонных номеров класса Премиум и насладиться общением с близкими, сочетая при этом самый быстрый интернет в Армении и доступные тарифы», - написал в своем микроблоге в Tweeter генеральный директор компании Ucom Ара Хачатрян.

В дополнение к «красивым» телефонным номерам класса Премиум, Ucom предлагает выбрать «красивый» номер из наиболее доступных категорий, который можно будет приобрести в любом из центров обслуживания абонентов Ucom. Просто вместе с документом, удостоверяющим личность, необходимо подойти в один из центров обслуживания абонентов Ucom и внести разовый платеж за предоставление номера из выбранной на месте категории.