В Степанакерте объявлен конкурс на строительство нового жилого квартала

Министерство градостроительства Республики Арцах зарегистрировало более 7 000 заявлений о строениях, поврежденных в результате войны, более 4 500 из которых в Степанакерте. Об этом в беседе с «Арменпресс» сообщил министр градостроительства Арцаха Арам Саргсян, добавив, что в настоящее время строительные работы ведутся на 960 объектах.

“В более чем 2 500 строениях заменены двери и окна, предоставлены стройматериалы для ремонта более 2 600 крыш”, - сообщил Саргсян.

По словам министра, согласно заключению сейсмической службы, из 25 строений, разрушенных в результате артобстрелов в Степанакерте, 23 не подлежат восстановлению.

“Для перестройки заказаны новые проекты, после завершения которых мы начнем строительные работы”, - отметил министр.

На ближайшее время запланировано строительство кварталов с новыми многоквартирными зданиями, а ныне строящиеся будут сданы в эксплуатацию в текущем году.

“В Степанакерте уже объявлен конкурс на строительство нового квартала с 204 квартирами на улице Тиграна Меца. На стадии проектирования и здания, по 60 квартир в квартале Ачапняк. В сентябре этого года завершится строительство зданий с 261 квартирами на разных участках улицы Туманяна”, - сказал Саргсян.

По его словам, в результате перестроек в населенных пунктах Арцаха, квартирами обеспечено более 100 семей, перемещенных из неподконтрольных Арцаху территорий. После войны в различных населенных пунктах Арцаха стали проводиться ремонтные работы более чем 360 нежилых домов.

“В процессе ремонта одним из обязательных условий является также строительство санузла и кухни в самом доме”, - добавил Саргсян.

По словам министра, в рамках жилищных программ, осуществляемых в Арцахе совместно с Всеармянским фондом “Айастан”, уже объявлен конкурс на строительство 10 новых многоквартирных домов по 300 квартир.

“В частности, квартиры в Степанакерте будут предоставляться семьям погибших воинов-освободителей и жителям Гадрута и Шуши”, - отметил министр градостроительства Арцаха.

Ван Новиков