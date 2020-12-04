Предстоящие на 2 апреля мероприятия
18:00, Апрель 01, 2021
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12:43, 24.03.2021
Тюрколог об отношениях между Арменией и Турцией
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Армения должна сломить представленную Азербайджаном ложную повестку: Ара Казарян
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Армяне - жертвы европейского цинизма: новые империи утверждают свои порядки
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Первый деструктивный жест Баку накануне переговоров
- 19:48 Лавров обсудил с Байрамовым ход реализации договоренностей лидеров России, Азербайджана и Армении
- 19:42 Главы МИД Армении и Туркменистана высоко оценили сотрудничество в рамках международных структур
- 19:39 В Москве стартовала встреча Ара Айвазяна и Сергея Лаврова
- 19:24 Президент принял исполнительного директора Фонда науки и технологий Армении
- 19:21 Вице-премьеры Армении и РФ обсудили вопросы гуманитарной поддержки жителям Арцаха
- 19:17 Обсуждены вопросы военного и военно-технического сотрудничества между Арменией и РФ
- 19:12 Подтверждаем важность скорейшей организации миссии ЮНЕСКО: Захарова
- 18:38 Выборы в Армении пройдут по простой пропорциональной системе
- 18:32 На армяно-азербайджанской границе пограничных происшествий не зафиксировано
- 18:13 В Ucom стартовала распродажа «красивых» номеров класса Премиум
- 18:00 Предстоящие на 2 апреля мероприятия
- 17:54 Президент Армении принял группу представителей инициативы «Родитель солдата»
- 17:37 Лавров проведет отдельные встречи с главами МИД Армении и Азербайджана
- 17:26 Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 01-04-21
- 17:25 Азиатские индексы - 01-04-21
- 16:41 ЕС получил в первом квартале на 73 млн доз вакцин меньше, чем ожидалось
- 16:32 “Гражданский совет” призывает объединиться, чтобы выйти из сложившейся в стране тяжелой ситуации
- 16:26 Национальный совет Словакии принял резолюцию по Нагорному Карабаху
- 15:49 Президент Словакии утвердила состав правительства во главе с премьером Эдуардом Хегером
- 15:47 Замминистра ИД Армении принял участие в консультациях, проходивших в рамках ОДКБ
- 15:17 Падение ВВП Чехии в 2020 году стало крупнейшим в истории республики
- 15:14 В Ереване состоится концерт, посвященный Мишелю Леграну
- 15:11 Омбудсмен Армении поздравил ассирийскую общину с Новым годом
- 15:10 Армену Саркисяну верительные грамоты вручил новоназначенный посол Соединенного Королевства в Армении
- 15:01 Владимир Путин с Ильхамом Алиевым обсудил ситуацию вокруг Нагорного Карабаха
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