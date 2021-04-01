Президент Армении принял группу представителей инициативы «Родитель солдата»

Президент Республики Армения Армен Саркисян принял группу представителей инициативы «Родитель солдата». Инициатива объединяет родителей участников Арцахской войны и срочных военнослужащих, продолжающих воинскую службу.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении, участники встречи представили президенту Саркисяну беспокоящие их вопросы, в частности, касающиеся морально-психологической поддержки срочных военнослужащих, внимания к ним со стороны государства, а также ряда юридических вопросов. Они отметили, что хотели лично проинформировать президента Республики о своих проблемах, ожидая, что президент поможет их решению в пределах своих возможностей и полномочий.

Президент выразил готовность сделать все, что в его силах, для поддержки. «Ваши дети дороги всем нам. Должно быть сделано все, чтобы они это почувствовали и поняли, что то, что они сделали, высоко оценивается государством», - сказал президент Саркисян.

Он предложил проводить регулярные встречи с представителями аппарата президента, фиксировать все проблемы, чтобы максимально способствовать их решению.