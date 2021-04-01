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Президент Армении принял группу представителей инициативы «Родитель солдата»

Президент Армении принял группу представителей инициативы «Родитель солдата»

Президент Республики Армения Армен Саркисян принял группу представителей инициативы «Родитель солдата». Инициатива объединяет родителей участников Арцахской войны и срочных военнослужащих, продолжающих воинскую службу.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении, участники встречи представили президенту Саркисяну беспокоящие их вопросы, в частности, касающиеся морально-психологической поддержки срочных военнослужащих, внимания к ним со стороны государства, а также ряда юридических вопросов. Они отметили, что хотели лично проинформировать президента Республики о своих проблемах, ожидая, что президент поможет их решению в пределах своих возможностей и полномочий.

Президент выразил готовность сделать все, что в его силах, для поддержки. «Ваши дети дороги всем нам. Должно быть сделано все, чтобы они это почувствовали и поняли, что то, что они сделали, высоко оценивается государством», - сказал президент Саркисян. 

Он предложил проводить регулярные встречи с представителями аппарата президента, фиксировать все проблемы, чтобы максимально способствовать их решению.


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