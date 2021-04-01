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Лавров проведет отдельные встречи с главами МИД Армении и Азербайджана

Лавров проведет отдельные встречи с главами МИД Армении и Азербайджана

Глава МИД России Сергей Лавров на полях СМИД СНГ 1 апреля проведет отдельные встречи с министрами иностранных дел Армении и Азербайджана. Как передает Арменпресс, об этом на брифинге сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"В ходе бесед планируется обсудить вопросы двустороннего сотрудничества, ситуацию в Нагорном Карабахе, ход реализации договоренностей лидеров России, Армении и Азербайджана от 9 ноября 2020 и 11 января текущего года", - сказала Захарова, добавив, что стороны также обсудят ряд региональных и международных вопросов.


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